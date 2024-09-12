Офтальмолог Ворошилова перечислила симптомы для проверки зрения

По словам врача-офтальмолога Натальи Ворошиловой, врачи советуют регулярно проверять зрение для избежания развития глазных патологий, причем для разных возрастов и состояния здоровья – разная периодичность. Об этом сообщило радио Sputnik.

Она уточнила, что ребенку зрение проверяют в один год, в три года и в семь лет. В школе рекомендую проверять зрение ежегодно. У молодого взрослого человека при отсутствии проблем со зрением можно проверять один раз в два года. Человеку после 40 лет необходимо обследоваться ежегодно.

По мнению медика, поводом для внепланового визита к специалисту может стать боль и падение зрения. Кроме того, обязательно необходимо посетить офтальмолога людям с заболеваниями головного мозга, проблемами с сердцем и при сахарном диабете.

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