Врачи назвали главную угрозу для владельцев контактных линз

Акантамебный кератит представляет собой одно из наиболее тяжелых инфекционных заболеваний глаз. Это паразитарное воспаление роговицы вызывается микроскопической амебой Acanthamoeba и чаще всего встречается у людей, использующих контактные линзы. Об опасности этой болезни рассказала « Газете.Ru » ассистент кафедры офтальмологии имени Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

По словам специалиста, именно носители контактных линз находятся в группе наибольшего риска. Линзы, особенно при нарушении правил их эксплуатации, создают благоприятные условия для проникновения и размножения опасного микроорганизма. Они могут выступать переносчиком инфекции с поверхности рук или из загрязненного раствора, а также формировать теплую и влажную среду между глазом и линзой, где амеба способна активно развиваться. Кроме того, даже незначительные повреждения роговицы, возникающие при длительном ношении линз, облегчают проникновение возбудителя в ткани глаза.

Как отмечает офтальмолог, амеба обитает в водной среде, поэтому контакт линз с любой нестерильной водой представляет серьезную угрозу. Купание, умывание или принятие душа в линзах категорически противопоказаны. Опасность также несет промывание контейнеров и самих линз водопроводной или бутилированной водой. К развитию заболевания могут привести и другие распространенные нарушения: превышение срока ношения линз, сон в линзах, не предназначенных для этого, использование просроченных растворов, а также недостаточная очистка оптических изделий.

Попав в травмированную роговицу, микроорганизм начинает разрушать ее клетки, что приводит к прогрессирующему воспалению и тяжелым осложнениям. Лечение акантамебного кератита, как подчеркивает специалист, крайне сложное и длительное. Оно нередко требует многомесячного применения агрессивных лекарственных препаратов, а в ряде случаев — даже хирургического вмешательства, включая пересадку роговицы. Заболевание часто заканчивается серьезным ухудшением зрения и может привести к полной слепоте.

Эксперт обращает внимание, что тревожными признаками являются сильная боль в глазу, устойчивое покраснение, ощущение инородного тела или песка, а также любой дискомфорт, сохраняющийся после снятия линз. При появлении подобных симптомов необходимо немедленно прекратить использование контактных линз и как можно быстрее обратиться к офтальмологу, обязательно уведомив его о факте их ношения.

