Врачи назвали главную угрозу для владельцев контактных линз
Врач Казанцева: использование линз может привести к тяжелому поражению роговицы
Акантамебный кератит представляет собой одно из наиболее тяжелых инфекционных заболеваний глаз. Это паразитарное воспаление роговицы вызывается микроскопической амебой Acanthamoeba и чаще всего встречается у людей, использующих контактные линзы. Об опасности этой болезни рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры офтальмологии имени Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.
По словам специалиста, именно носители контактных линз находятся в группе наибольшего риска. Линзы, особенно при нарушении правил их эксплуатации, создают благоприятные условия для проникновения и размножения опасного микроорганизма. Они могут выступать переносчиком инфекции с поверхности рук или из загрязненного раствора, а также формировать теплую и влажную среду между глазом и линзой, где амеба способна активно развиваться. Кроме того, даже незначительные повреждения роговицы, возникающие при длительном ношении линз, облегчают проникновение возбудителя в ткани глаза.
Как отмечает офтальмолог, амеба обитает в водной среде, поэтому контакт линз с любой нестерильной водой представляет серьезную угрозу. Купание, умывание или принятие душа в линзах категорически противопоказаны. Опасность также несет промывание контейнеров и самих линз водопроводной или бутилированной водой. К развитию заболевания могут привести и другие распространенные нарушения: превышение срока ношения линз, сон в линзах, не предназначенных для этого, использование просроченных растворов, а также недостаточная очистка оптических изделий.
Попав в травмированную роговицу, микроорганизм начинает разрушать ее клетки, что приводит к прогрессирующему воспалению и тяжелым осложнениям. Лечение акантамебного кератита, как подчеркивает специалист, крайне сложное и длительное. Оно нередко требует многомесячного применения агрессивных лекарственных препаратов, а в ряде случаев — даже хирургического вмешательства, включая пересадку роговицы. Заболевание часто заканчивается серьезным ухудшением зрения и может привести к полной слепоте.
Эксперт обращает внимание, что тревожными признаками являются сильная боль в глазу, устойчивое покраснение, ощущение инородного тела или песка, а также любой дискомфорт, сохраняющийся после снятия линз. При появлении подобных симптомов необходимо немедленно прекратить использование контактных линз и как можно быстрее обратиться к офтальмологу, обязательно уведомив его о факте их ношения.
