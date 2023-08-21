«Огромная профанация»: нарколог разоблачил вакцину от алкоголизма, созданную американцами

Американские ученые заявили о создании первой в мире вакцины против алкогольной зависимости. Об этом пишет Nature Medicine.

Отмечается, что алкозависимым людям трудно держать себя в руках из-за сниженного синтеза гормона дофамина. Вакцина действует на определенный участок мозга, стимулирующий его выработку.

Однако кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков выразил сомнения в ее эффективности.

«Создание вакцины от потребления спиртных напитков — это, по меньшей мере, огромная профанация или своего рода пиар-ход, который в будущем бы прогнозировал создание каких-то более новых препаратов для лечения зависимостей», — рассказал специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Психиатр уточнил, что алкогольная зависимость имеет множество факторов, поэтому сложно говорить о создании универсального средства для борьбы с этим заболеванием.

«Не бывает препарата, улучшающего обмен дофамина или способствующего его нормализации в ЦНС таким образом, чтобы компульсивное влечение пропало. Даже если уровень дофамина будет достаточно высок, не факт, что именно с первого применения отношение к употреблению спиртных напитков изменится», — отметил врач.

Он уточнил, что при таком заболевании имеет значение механизм отмены алкоголя.

«Почему человек принимает алкоголь длительный период? Потому что он впоследствии не может отказаться от него, нарушены обменные процессы внутри организма. Страдает именно сама система обмена веществ. Возникает компульсивное влечение, человеку плохо без экзогенного этанола», — пояснил Куреков.

Более того, врач поставил под сомнение и тот факт, что изменение уровня дофамина каким-то образом может сократить влечение, так как получение удовольствия от алкоголя — не основной механизм зависимости.

«Такая вакцина не станет оружием для маргинальных слоев общества, не будет употребляться повсеместно. Ровно так же сейчас невозможно и создание вакцины от наркозависимости и курения, поскольку универсальных средств для лечения таких состояний нет. В перспективе, возможно, создадут методы для коррекции влечения, но, я думаю, не в ближайшее время», — подытожил врач-психиатр.

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