Огромный подвижный тромб удалили 64-летнему пациенту подмосковные врачи

Пациент поступил к медикам с жалобами на сильные боли в пояснице и онемение конечностей. Огромный тромб был найден в результате УЗИ. Он находился в полой вене.

Как рассказал заведующий Центром спасения конечностей Мытищинской больницы Родион Шилов, полая вена является самой крупной в организме человека. В случае с данным пациентом, указал врач, эта вена была полностью тромбирована.

«И, что опаснее всего, тромб был подвижен. Одно неловкое резкое движение — и мгновенная смерть была бы неминуема», — пояснил специалист.

Тромб из вены пациента извлекали в несколько приемов, отметил, в свою очередь, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев. Ситуация осложнялась тем, что тромб имел рыхлую структуру.

В итоге операция прошла успешно. Мужчина уже готовится к выписке.

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