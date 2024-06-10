Около 130 тысяч жителей Подмосковья прошли онкоскрининг слизистой полости рта в этом году

С начала этого года в Подмосковье почти сто тридцать тысяч местных жителей прошли онкоскрининг слизистой полости рта, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Диагностика новообразований проводится в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка». В ходе обследования пациентам проводят люминесцентную стоматоскопию. Она позволяет обнаружить онкологические заболевания на ранней стадии.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в этом году в ходе обследования у почти 300 жителей региона были обнаружены онкологические заболевания. Всех пациентов направили на лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе капитального ремонта поликлиники в Дзержинском.