Около 140 здоровых детей от родителей с ВИЧ родилось в Подмосковье в этом году

Почти 140 здоровых детей от родителей с ВИЧ родилось в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как отметил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, если женщины своевременно встают на учет в женской консультации и проходят лечение в Центре, то они могут родить абсолютно здорового ребенка.

«В случае выполнения всех рекомендаций специалистов и приема терапии риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее одного процента», — указал Александр Пронин.

Специалист рекомендовал при планировании беременности заранее проходить обследование на ВИЧ. Сделать это можно в Центре СПИД, поликлинике по месту жительства или в кабинетах анонимного тестирования и консультирования.

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