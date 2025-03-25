Около 200 населенных пунктов Нижегородской области посетили «Поезда здоровья» с начала года

С начала текущего года «Поезда здоровья» совершили 50 выездов в муниципальные образования Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что за указанное время медики посетили около 200 населенных пунктов региона, включая отдаленные деревни и села.

Отмечается, что пациентами мобильно-диагностических комплексов в этом году стали уже около 10 тыс. человек. Пациенты получили свыше 16 тыс. консультаций узких специалистов и выполнили примерно 30,5 тыс. медисследований.

Ранее сообщалось, что в подмосковных ФАП провели почти 15 тыс. телемедицинских консультаций.