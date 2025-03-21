В подмосковных ФАПах провели почти 15 тыс. телемедицинских консультаций

С начала 2025 года в подмосковных фельдшерско-акушерских пунктах пациентам провели почти 13,9 тыс. телемедицинских консультаций, они доступны для жителей, проживающих в отдаленных территориях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе телемедицинской консультации пациент может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать итоги диспансеризации и обследований. При необходимости фельдшер ФАПа может назначить пациенту телемедицинскую консультацию с узкопрофильным специалистом», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что записаться на такой онлайн-прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье». Кроме того, оформить запись можно в инфомате в поликлинике или по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.