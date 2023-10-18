Около 200 операций по протезированию тазобедренного сустава провели хирурги в Люберцах с начала года

Хирурги-травматологи Люберецкой областной больницы с начала этого года провели около двухсот операций по протезированию тазобедренного сустава, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Как рассказал заведующий отделением травматологии стационара № 1 Алексей Пронин, еще около двух лет назад такие операции в медучреждениях городского округа были редкостью — всего от десяти до пятнадцать в год.

«В прошлом году мы получили лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, и теперь эта операция поставлена на поток и уже стала для нас рутинной», — отметил он.

Сейчас в отделении травматологии стационара № 1 Люберецкой больницы методикой протезирования тазобедренного сустава владеют все врачи.

Кроме того, в этом году в Люберецкой областной больнице открыли реабилитационное отделение, где пациенты, которым сделали операцию по протезированию тазобедренного сустава, проходят реабилитацию под контролем специалистов.

Хирург и заведующий отделением травматологии стационара № 2 Люберецкой областной больницы Сергей Мележик, в свою очередь, рассказал, что ранее эндопротезирование делали в основном людям пожилого возраста, сейчас же такими пациентами становятся и молодые люди, которые ведут малоподвижный образ жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на востоке региона планируют построить современный госпиталь.