Около 25 тысяч звонков поступило в Центр паллиативной помощи в Подмосковье с начала года

В Подмосковье особое внимание уделяется развитию паллиативной службы. Так, с начала этого года сотрудники Координационный центр паллиативной помощи обработали порядка двадцати пяти тысяч звонков, передает региональное Министерство здравоохранения.

Отмечается, что сотрудники центра также организовали почти восемьсот пятьдесят выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию чуть более шестисот пациентов в паллиативные отделения. Задать все интересующее вопросы можно по номеру телефона +7(498)683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что уже в следующем году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.