Около 250 маленьких пациентов с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в НИКИ детства

Порядка 250 детей с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в Центре генных дерматозов, который три года назад открылся на базе Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ), сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи центра помогают детям с буллезным эпидермолизом и ихтиозом, а также другими редкими генетическими заболеваниями кожи. С маленькими пациентами работает мультидисциплинарная команда врачей, в том числе педиатр, дерматолог, гастроэнтеролог, кардиолог, сурдолог, диетолог, аллерголог, рассказала руководитель Центра генных дерматозов Ольга Орлова.

В областном Минздраве напомнили, что лечение в Центре генных дерматозов бесплатное. Оно проводится по полису ОМС и направлению от лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивают сферу здравоохранения.