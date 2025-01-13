Около 30 жителей Нижегородской области получили отравление в новогодние каникулы

Почти 30 человек получили отравление в период новогодних каникул в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что все пациенты были доставлены в Региональный токсикологический центр.

Кроме того, свыше 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Прежде всего это те, кто получил отравление наркотиками, этанолом, неизвестными спиртами и лекарственными препаратами.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области от использования пиротехнических изделий пострадали пятеро детей.