Около 30 жителей Нижегородской области получили отравление в новогодние каникулы
Свыше 10 жителей Нижегородской области было госпитализировано в праздники
Фото: [Медиасток.рф]
Почти 30 человек получили отравление в период новогодних каникул в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Уточняется, что все пациенты были доставлены в Региональный токсикологический центр.
Кроме того, свыше 10 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Прежде всего это те, кто получил отравление наркотиками, этанолом, неизвестными спиртами и лекарственными препаратами.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области от использования пиротехнических изделий пострадали пятеро детей.