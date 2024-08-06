Около 37 тыс. донаций крови и ее компонентов совершили жители Нижегородской области с начала года

Почти 37 тыс. донаций крови и ее компонентов совершили жители Нижегородской области за семь месяцев с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что свыше 26 тыс. раз жителями региона сдавалась цельная кровь, почти 9,5 тыс. раз – плазма, 1,2 тыс. раз — тромбоциты.

Отмечается, что с января текущего года свой донорский потенциал реализовали примерно 17 тыс. человек, из которых свыше полутора тысяч человек стали донорами впервые в жизни. На данный момент годовые контрольные показатели по донациям, установленные для региона, выполнены более чем на 60%.

Добавляется, что объем различных донаций периодически варьируется. В целом более 2/3 от общего количества доноров являются донорами цельной крови, треть доноров сдают плазму, чуть больше 2% добровольцев подбираются для донаций тромбоцитов.

Ранее в Московском областном центре крови напомнили жителям о противопоказаниях для сдачи крови.