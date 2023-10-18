Около 45 тысяч жительниц Подмосковья воспользовались услугой сопровождения беременности в этом году

Порядка сорока пяти тысяч женщин в Подмосковье воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности за девять месяцев текущего года, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил председатель Комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, услуга индивидуального сопровождения беременности оказывается бесплатно. Она заключается в том, что за каждой будущей мамой закрепляется помощник, который записывает ее на приемы и консультации к врачам, а также скрининг, напоминает о запланированных визитах и информирует о курсах для беременных и школах матерей.

Напомним, в этом году в Московской области стартовал проект «Наша женская консультация». Андрей Голубев подчеркнул, что основной данного проекта является внедрение единого стандарта работы женских консультаций, в том числе обновление их интерьера.

«На сегодняшний день из семидесяти четырех подмосковных женских консультаций полностью модернизировано в рамках проекта двадцать одно учреждение, еще четырнадцать обновят до конца года», — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев совершил рабочую поездку в Дубну, где проверил работу местного роддома.