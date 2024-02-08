Около 5,5 тысячи процедур ЭКО проведут по ОМС в Подмосковье в этом году

В текущем году в Подмосковье планируют провести около 5,5 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«При наличии медицинских показаний женщина может воспользоваться современными репродуктивными технологиями, такими как ЭКО и криоперенос. Важно, что в Подмосковье услуга выполняется бесплатно, по полису ОМС», — напомнила Светлана Стригункова.

В министерстве здравоохранения Московской области подчеркнули, что проведение процедур ЭКО и криопереноса реализуется в рамках входящего в нацпроект «Демография» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Информация о том, как оформить квоту на процедуру экстракорпорального оплодотворения, доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивают сферу здравоохранения.