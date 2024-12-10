Около 800 населенных пунктов Нижегородской области посетили специалисты «Поездов здоровья» в этом году

Примерно 800 населенных пунктов Нижегородской области посетили специалисты «Поездов здоровья» в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что за это время к медработникам обратились около 46 тыс. человек. Кроме того, специалистами проведено 79 тыс. консультаций и выполнили около 173 тыс. лабораторных и инструментальных исследований.

Отмечается, что у жителей региона впервые зафиксировано свыше 9,3 тыс. случаев заболеваний, включая почти 200 случаев злокачественных новообразований. На дополнительное обследование направлены более 31 тыс. человек, в госпитализации нуждались примерно 2,1 тыс. пациентов.

Ранее сообщалось, что свыше 700 тыс. жителей Рязани прошли профосмотры с начала года.