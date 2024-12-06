Свыше 700 тыс. жителей Рязани прошли профосмотры с начала года

С начала текущего года более 700 тыс. жителей Рязани прошли профилактические осмотры. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что в прошлом году диспансеризацию прошли на 16% меньше жителей.

Добавляется, что в рамках осмотров выявлено свыше 2,6 тыс. случаев нарушений кровообращения, примерно у тысячи пациентов обнаружен сахарный диабет, а также почти 200 злокачественных новообразований и заболеваний органов дыхания.

Ранее сообщалось, что более миллиона детей в Подмосковье прошли профосмотры в этом году.