Около 840 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье в этом году

С начала текущего года профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья прошли уже свыше 837 тысяч детей, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве напомнили, что такие осмотры позволяют выявлять различные заболевания и патологии, а также риски их развития.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, результаты профилактических осмотров родители смогут посмотреть в личном кабинете на регпортале. Данные поступят туда в течение сорока пяти дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.