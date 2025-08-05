В Подмосковье пациентам провели почти 3 млн телемедицинских консультаций
Минздрав: почти 3 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года в Подмосковье провели почти 2,8 млн телемедицинских консультаций, что на 1,9 млн больше показателя прошлого года, они доступны взрослым пациентам, а также детям и беременным. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такие онлайн-приемы позволяют пациенту сэкономить время на поездке в поликлинику, так как проконсультироваться с медицинским специалистом можно через Интернет в удобном для человека месте», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, такие онлайн-приемы пользуются спросом у пациентов. Так они могут продлить электронный рецепт на льготный препарат, проконсультироваться по итогам диспансеризации и не только. Получить консультацию можно только после первичного очного посещения врача.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.