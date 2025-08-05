В Подмосковье пациентам провели почти 3 млн телемедицинских консультаций

С начала 2025 года в Подмосковье провели почти 2,8 млн телемедицинских консультаций, что на 1,9 млн больше показателя прошлого года, они доступны взрослым пациентам, а также детям и беременным. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.