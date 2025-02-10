Около пяти тысяч донаций совершили доноры Нижегородской области в этом году

Примерно пять тысяч донаций совершили жители Нижегородской области с начала этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что более трех тыс. раз пожертвовали цельную кровь, примерно 1,2 тыс. раз — плазму, почти 200 раз — тромбоциты.

Отмечается, что жители Нижегородской области также активно вступают в Федеральный регистр доноров костного мозга, оператором которого является ФМБА России. С начала года для отправки в типирующую лабораторию заготовлено уже 80 образцов крови.

Ранее актуальный донорский светофор опубликовали в Подмосковье.