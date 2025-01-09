Актуальный донорский светофор опубликовали в Подмосковье

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, в регионе есть повышенная потребность в I, II и III отрицательных группах крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«I, III положительные, а также IV отрицательная группы крови также требуются для пополнения запасов. Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», — отметила заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови областного центра крови Анастасия Федорова.

В ведомстве уточнили, что сдать кровь можно в самом центре или в его структурных подразделениях в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково и Воскресенске. Донорами могут стать совершеннолетние граждане России или иностранные граждане, пребывающие в стране на законных основаниях более года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.