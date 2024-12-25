Около семи тысяч случаев заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Рязанской области за неделю

В Рязанской области за минувшую неделю диагностировали около семи тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Уточняется, что при этом показатели заболеваемости на 5,5% ниже, чем неделей ранее.

Отмечается, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов диагностировались вирусы негриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что свыше 17 тыс. случаев заболеваемости респираторными инфекциями зафиксировано в Нижегородской области за неделю.