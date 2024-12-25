Свыше 17 тыс. случаев заболеваемости респираторными инфекциями зафиксировано в Нижегородской области за неделю

Около 520 жителей Нижегородской области заразились COVID-19 за минувшую неделю. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что также выявлено свыше 17 тыс. случаев заболеваемости респираторными инфекциями за указанный период, что менее чем на тысячу случаев, чем неделей ранее.

Отмечается, что свыше 1,4 млн доз вакцин поступило в регион, и свыше полутора миллионов человек уже привиты.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово жаловаться на «легкую» эпидемию COVID-19.