Омоложение за 11 лет: названы продукты, которые естественным образом снижают болезни сердца

Масштабное исследование ученых из Королевского колледжа Лондона продемонстрировало связь между диетой, богатой полифенолами, и замедлением возрастного ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы. Работа продолжалась 11 лет, в ней участвовало более 3100 человек пожилого возраста, передает progorodsamara.

В ходе исследования специалисты регулярно анализировали рацион питания добровольцев и измеряли уровень полифенольных соединений в их организме с помощью биохимических маркеров. Это позволило получить объективные данные, исключающие неточности из-за самоотчетов участников.

Результаты показали, что группа с высоким уровнем потребления флавоноидов и фенольных кислот имела статистически значимые преимущества. У этих участников фиксировалось более низкое центральное артериальное давление, улучшенные показатели липидного обмена и, как следствие, сниженный совокупный риск развития сердечно-сосудистых патологий.

Авторы работы, чьи выводы опубликованы в рецензируемом журнале BMC Medicine, делают акцент на практическом применении результатов. Они указывают, что значительного эффекта можно достичь не радикальной сменой диеты, а регулярным включением в меню доступных продуктов-источников полифенолов. К ним отнесены чай, кофе, темные ягоды, яблоки, орехи, продукты из цельного зерна и оливковое масло первого отжима.

Ранее на Черкизовском мясокомбинате заподозрили вспышку туберкулеза.