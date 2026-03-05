«Он меня на ноги поднял»: история кузбасского врача, который построил дом для пожилых

В Кемеровской области врач местного отделения скорой помощи открыл частный пансионат для пожилых людей. Гор Папоян переехал в Россию из Армении ещё подростком и с детства мечтал помогать старшему поколению. Теперь его мечта воплотилась в жизнь.

Каждый день, приезжая в пансионат, доктор Гор обходит всех постояльцев. Для них он не просто врач, а почти родной человек. Бабушки ласково называют его Горушкой — за внимание и заботу. А дедушки благодарны за то, что он ставит их на ноги.

Виктор Березин, один из жильцов, признаётся: «Он меня на ноги поднял, скоро и палку уберу, пойду своими ногами. Вот что для меня Гор Акопыч».

Гор занимается всем: руководит, ремонтирует, организует досуг. Он признаётся, что пансионат стал для него вторым домом.

«У меня есть квартира, где мы живем с семьей, а это мой второй дом. Я прихожу сюда и чувствую себя как дома, а дома ты никогда не устаешь», — делится врач.

При этом Гор продолжает работать в Кузбасском клиническом центре медицины катастроф. Он анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи. Коллеги отмечают его удивительное жизнелюбие и способность с лёгкостью осваивать новое.

Идея открыть пансионат родилась у него ещё во время работы на скорой.

«Я каждый день вижу, как люди в конце жизни остаются одни. И я понимаю, что я могу это изменить», — объясняет Гор.

Пансионат находится в Белове, за сотню километров от дома врача. После суточной смены он едет туда, чтобы провести время с подопечными. Дома его ждут жена Мариам и двое детей. Супруга признаётся, что поначалу была против идеи, ведь дети видят папу слишком редко. Но со временем она тоже включилась в заботу о пожилых: помогает с организацией и продумывает рацион. Теперь семья часто ездит в пансионат вместе, и дети на живом примере учатся внимательному отношению к старшим.

