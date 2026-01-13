«Подорвался на мине и остался без ног»: ветеран СВО из Петербурга уже год живет в пансионате для стариков

Ветеран боевых действий из Санкт-Петербурга оказался в крайне тяжелом положении после возвращения с фронта, пишет портал 47news.

45-летний мужчина, ранее участвовавший в чеченской кампании, подорвался на мине в октябре 2024 года в ходе проведения специальной военной операции (СВО). В результате этого он лишился обеих ног и провел почти год на лечении в военном госпитале в Москве.

После выписки у военного не оказалось собственного жилья, и он был вынужден переехать в частный пансионат для пожилых людей в Стрельне. Сейчас ветеран фактически заперт в этом учреждении, не имея возможности самостоятельно его покинуть. Помещение не оборудовано пандусом, что серьезно затрудняет передвижение инвалида-колясочника.

Основные проблемы ветерана связаны с получением положенных выплат и жилья. Мужчина заключил контракт для участия в СВО, рассчитывая заработать деньги на покупку квартиры после развода. Однако после ранения эти планы рухнули.

Несмотря на наем частного военного юриста, добиться выплат не удается. Условия в пансионате, который ветеран нашел через интернет, далеки от идеальных — там проживают в основном пожилые люди с деменцией. Сам ветеран не жалуется на обстановку, но надеется получить от государства участок земли, чтобы построить собственный дом.

Ситуацией заинтересовались власти: на историю экс-бойца СВО обратил внимание губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Вице-губернатор Ленобласти Ярослав Серов согласовал совместные действия с вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Потапенко. Ветерану пообещали помощь в областном комитете по социальной защите и в фонде «Защитники Отечества».

Ранее сообщалось, что в Забайкалье мать погибшего на СВО бойца лишили пенсии по потере кормильца.