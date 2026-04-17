«Онемела губа, и она пошла к врачу»: в Ижевске хирурги спасли женщину от обезображивания лица
Женщине в Удмуртии удалили опухоль во рту и восстановили форму лица
Челюстно-лицевые хирурги Первой республиканской клинической больницы Удмуртии успешно удалили пациентке крупное новообразование, которое в течение нескольких лет развивалось у нее в ротовой полости и достигло размеров 5 на 5 на 7 сантиметров. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, женщина долгое время откладывала визит к специалистам и обратилась за помощью лишь тогда, когда у нее онемела губа, а сама опухоль стала заметной снаружи, деформируя контуры лица.
Перед проведением хирургического вмешательства врачам потребовалось стабилизировать состояние пациентки, осложненное сопутствующей анемией. Операцию выполнила хирург Татьяна Вычужанина. В ходе вмешательства она удалила пораженные зубы, иссекла само новообразование и одномоментно провела пластику мягких тканей, восстановив естественную анатомическую форму лица.
В настоящий момент пациентка продолжает лечение и реабилитацию в условиях стационара. Изъятые в ходе операции ткани направлены на гистологическое исследование для уточнения природы опухоли.
