Онищенко объяснил, как развивается эпидемический цикл гриппа

По его словам, эпидемия обычно развивается по классическому сценарию: рост заболеваемости длится две-три недели, затем фиксируется плато на высоком уровне примерно месяц, а после этого начинается постепенное снижение. В среднем всплеск в регионе продолжается от семи до девяти недель.

«Подъем заболеваемости (гриппом и ОРВИ - ред.) в этом году, скорее всего, начнется в декабре, настоящий, уже с высокими цифрами, затем - после школьных каникул, потому что пока мы ожидаем умеренную эпидемию в этом году, судя по штаммовому составу», — уточнил Онищенко.

Он добавил, что если рост числа заболевших начнется уже в ноябре-декабре, это может свидетельствовать о появлении более агрессивных разновидностей вируса. Если же будут доминировать знакомые штаммы, то основной пик придется на период после 10 января.

Ранее диетолог посоветовал включить в рацион один тип продуктов.