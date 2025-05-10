Онищенко объяснил, почему холера более опасна для детей

В странах, где распространена холера, в первую очередь нужно обращать внимание на детей, так как у них еще нет необходимых гигиенических навыков, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Россиянам бояться холеры не нужно, однако нужно помнить о мерах, которые нужно соблюдать при заболевании.

«Конечно, прежде всего (нужно - ред.) обращать на внимание на детей, потому что понятная причина - у них еще нет тех навыков, будем говорить, в том числе и гигиенических, которые стали для них нормой - использование мытья рук, использование пищи и так далее», - пояснил эксперт.

Дети в этом плане более беспечные, чем взрослые, поэтому они должны находиться под пристальным вниманием, резюмировал собеседник.

Ранее академик Онищенко назвал главный симптом холеры.