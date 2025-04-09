Онищенко оценил риск возникновения новой пандемии

Пандемии никогда не исчезнут, но важно принять все необходимые меры, чтобы минимизировать осложнения, которые могут возникнуть после них, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Так он прокомментировал заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что мир может охватить новая пандемия.

Заявления такого рода Онищенко назвал бессодержательными. Он призвал главу ВОЗ озвучить данные о вероятности возникновения заболеваемости, полученные от экспертов организации.

Поведение главы ВОЗ Онищенко назвал «неграмотным и несолидным».

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор опроверг слухи о новом вирусе, который якобы вызывает кашель с кровью.