Роспотребнадзор опроверг слухи о новом вирусе, который якобы вызывает кашель с кровью

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) официально опровергла сообщения о появлении вируса, вызывающего кашель с кровью.

Ведомство сообщило, что никаких новых вирусов или значимых мутаций, представляющих опасность для здоровья граждан, на территории России не выявлено.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной и контролируемой. Врачи и эпидемиологи занимаются исследованием и проведением необходимых анализов, и, по их данным, уровень заболеваемости такими заболеваниями, как COVID-19 и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), демонстрирует тенденцию к снижению.

Ранее заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что оснований заявлять о распространении в РФ нового вируса нет. Он подчеркнул, что в первую очередь эпидемиологам следует тщательно изучить информацию о новом заболевании.