Онищенко предупредил об опасности носителей холеры

Человек, который является носителем холеры с легким или бессимптомным течением болезни, может не знать о своем заболевании, поэтому может заразить окружающих, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Если в каком-нибудь населенном пункте зарегистрируют несколько случаев холеры, то человека, который был в контакте с больным, обследуют и даже могут посадить на обсервацию, сказал эксперт.

Сам носитель холеры, подчеркнул Онищенко, не виноват, что является «контактным». Если носитель не был в контакте с больным, но у него появилась дисфункция кишечника, нужно обратиться к врачам, заключил собеседник издания.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от заражения холерой.