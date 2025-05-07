Онищенко предупредил об опасности носителей холеры
Онищенко объяснил, чем опасны носители холеры
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Человек, который является носителем холеры с легким или бессимптомным течением болезни, может не знать о своем заболевании, поэтому может заразить окружающих, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Если в каком-нибудь населенном пункте зарегистрируют несколько случаев холеры, то человека, который был в контакте с больным, обследуют и даже могут посадить на обсервацию, сказал эксперт.
Сам носитель холеры, подчеркнул Онищенко, не виноват, что является «контактным». Если носитель не был в контакте с больным, но у него появилась дисфункция кишечника, нужно обратиться к врачам, заключил собеседник издания.
Ранее россиянам рассказали, как защититься от заражения холерой.