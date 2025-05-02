Россиянам рассказали, как защититься от заражения холерой

В первую очередь, отметил он, нужно соблюдать правила гигиены, не пить воду сомнительного качества или пить кипяченую, не посещать точки общепита, работающих в антисанитарных условиях.

Перед поездкой за границу стоит поинтересоваться, какая там эпидобстановка, власти также информируют об этом, отметил эксперт. В эндемичных по холере странах нужно соблюдать правила гигиены, добавил Онищенко. Он напомнил, что это заболевание передается через воду, пищу, санитарию, а ее появлению способствуют природные катаклизмы.

Случаи холеры, зарегистрированные в этом году в нашей стране, в основном завезены из Индии. В связи с этим Онищенко призвал россиян отказаться от посещения этого региона.

Он также сообщил, что сезоном холеры считается июль-август, именно тогда она начинает себя активно вести и достигает пиков. Это связано с климатом, структурой питания в это время, так как появляется много овощей, фруктов, которые человек употребляет в свежем виде, что, соответственно, упрощает возможность передачи, заключил Онищенко.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье выявили случай холеры.