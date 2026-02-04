Онколог Гончарук назвал главные меры для профилактики рака

Отказ от вредных привычек остается эффективной профилактикой в любом возрасте, заявил РИА Новости врач-онколог Роман Гончарук. Не менее важен контроль массы тела, поскольку лишний вес часто приводит к гормональным нарушениям, которые могут спровоцировать онкологические процессы.

Отдельное внимание специалист уделил роли хронических инфекций. Например, бактерия Helicobacter pylori (H. Pylori), поражающая желудок, признана одним из факторов, способствующих развитию рака желудка.

Также, добавил Гончарук, некоторые инфекции могут повышать риск онкологии шейки матки и ободочной кишки, поэтому своевременная диагностика и лечение этих состояний критически важны.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя остаются одними из главных управляемых факторов риска. Отказ от табака и спиртного существенно снижает вероятность возникновения рака легкого, мочевого пузыря, поджелудочной железы и различных отделов желудочно-кишечного тракта.

