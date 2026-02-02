Врач предупредил об опасности БАДов и самолечения в сезон простуд

С наступлением холодов многие россияне начинают активно скупать в аптеках различные БАДы и витаминные комплексы, наивно полагая, что это безопасная и «натуральная» поддержка для иммунитета. Однако, как предупреждает в интервью радио Sputnik практикующий врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили, такая тактика не просто бесполезна, но и может быть опасной для здоровья.

Ключевая проблема, по словам доктора, в том, что биологически активные добавки не проходят обязательных клинических испытаний на эффективность и безопасность, в отличие от лекарств. Их регистрация проще, а обещания на упаковке часто не имеют научного подтверждения. Миф об их абсолютной безвредности также несостоятелен: как отмечает Гаглошвили, «самый сильный яд – натуральный». Особую угрозу БАДы представляют в сочетании с реальными лекарствами, которые человек уже принимает по назначению врача, так как их взаимодействие никто не изучает, что может привести, например, к токсическому поражению печени.

Что касается витаминов, то врач скептически оценивает их необходимость для большинства людей. За исключением, возможно, витамина D в условиях северного климата, острых дефицитов в современном мире практически не встречается. По его образному выражению, от избыточного приема витаминов «дороже становится только ваша моча», а основная проблема современного человека — это не недостаток питательных веществ, а их избыток, ведущий к ожирению и гиподинамии.

По его мнению, слепая вера в «народную медицину» и разрекламированные добавки в сезон простуд — это путь в никуда. Гаглошвили подчеркивает, что медицина — это наука, а не набор мифов. Неконтролируемый прием трав, например зверобоя или полыни, на фоне приема лекарств, может серьезно навредить. Итогом бесконтрольного самолечения становятся не укрепленный иммунитет, а напрасная трата денег и, что хуже, реальный риск для здоровья. Лучшая профилактика, по мнению эксперта, — это не пачка БАДов, а разумное питание, физическая активность и консультация с врачом, а не с рекламой.

Ранее депутат Дрожжина заявила, что с октября врачи начали отчитываться за назначения БАДов.