Онколог Иванов рассказал о главных симптомах рака почек

При злокачественной опухоли, появившейся в почах, сразу появляется боль в этой области человеческого организма, рассказал в беседе с ChitaMedia врач-онколог Антон Иванов.

Кроме того, как уточнил специалист, вероятным симптомом рака почек может быть темный цвет мочи. В этом случае необходимо не откладывая в долгий ящик сразу обратиться к врачам и пройти обследование.

«Меняется цвет мочи — она ставится темной, в ней может появляться примесь крови», — рассказал Иванов.

Также опасное заболевание может сопровождаться потливостью, усталостью, резкой потерей веса и даже лихорадкой.

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