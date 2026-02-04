Онколог объяснил, откуда берутся траты при лечении по ОМС

Онкологическая помощь в России по закону предоставляется бесплатно в системе обязательного медицинского страхования, однако на практике пациенты нередко несут дополнительные расходы. Причины такой ситуации сообщил « Газете.Ru » врач-онколог и эксперт фонда «Онкологика» Александр Павлов.

По его оценке, нормативно государство покрывает весь цикл помощи — от диагностики и операций до химиотерапии, лучевого лечения и высокотехнологичных методик. Формально пациент защищен, однако фактическое получение услуг часто осложняется сроками и доступностью ресурсов.

Специалист отметил, что регламент предусматривает быстрые сроки маршрутизации: консультация профильного врача — в течение нескольких дней, обследования — до двух недель, начало терапии — вскоре после подтверждения диагноза. Но в реальности пациенты сталкиваются с очередями и переносами процедур, что в онкологии критично, поскольку задержки способны ухудшать прогноз.

По словам эксперта, в программу госгарантий включены и современные дорогостоящие технологии, в том числе клеточные и персонализированные методы терапии. При этом основная часть такой помощи сосредоточена в государственных клиниках, так как частным центрам экономически сложно обеспечивать сложные операции и интенсивное лечение.

Чаще всего личные траты связаны с лекарствами. В ОМС используются препараты, закупленные по тендерам, и пациенты иногда выбирают оригинальные средства или добиваются стабильных поставок за свой счет. Также платными нередко становятся отдельные молекулярно-генетические исследования, необходимые для подбора таргетной терапии.

Дополнительные расходы возникают при желании ускорить диагностику и лечение в частных центрах, а также на этапах реабилитации и паллиативной поддержки. Наиболее затратными направлениями остаются терапия меланомы, рака легкого, заболеваний крови и опухолей простаты.

Эксперт подчеркнул, что система гарантий в целом функционирует, но не обеспечивает персонального сопровождения каждого случая, поэтому наилучшие результаты достигаются при совместной работе пациента, врачей и медорганизаций.

