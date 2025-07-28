Госдума предлагает запретить вейпы

В Госдуме предложили запретить продажу и ввоз вейпов в Россию, но оставить их производство для экспорта. Об этом сообщило РИА Новости.

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил с инициативой запретить продажу и ввоз вейпов в Россию, однако продолжать их производство для поставок за рубеж. Об этом заявил глава комитета Сергей Леонов.

По его словам, такой подход позволит избежать распространения вейпов среди россиян, но сохранить доходы от экспорта. Леонов привел в пример Китай, где вейпы почти не используют, но страна остается крупнейшим производителем этой продукции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что парламент рассмотрит запрет вейпов в приоритетном порядке, если правительство внесет соответствующий законопроект. Все фракции поддерживают эту инициативу, что увеличивает шансы на ее принятие.

Ранее подмосковный врач предупредил об опасности курения вейпов в жару.