Онколог Романов: говорить об успешных испытаниях вакцины от рака преждевременно

По словам врача-онколога Дениса Романова, речь о лечении «любой» онкологии посредством вакцины сейчас точно не идет, поскольку эффективность вакцины покажут лишь результаты исследования II-III фазы. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что обычно тестирование любой вакцины занимает куда большее времени, чем условный год. Если сегодня ее уже начали испытывать на людях, то это станет проходить в несколько этапов. К тому же даже неизвестно абсолютно, какие виды рака сможет лечить разработанная вакцина.

Напомним, отечественная вакцина от рака успешно прошла доклинические исследования. В скором времени начнется набор добровольцев для проведения первой фазы клинических испытаний.

Ранее врач-онколог Андрей Каприн рассказал, как в России будет проводиться вакцинация от рака.