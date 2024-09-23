Онколог Каприн рассказал, как в России будет проводиться вакцинация от рака

Руководитель НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Каприн в беседе с сайтом aif.ru рассказал, кого будут прививать отечественной вакциной от рака.

В России разработали вакцину от рака. Однако это не классическое лекарство, а индивидуальное, она не способна защитить от болезни заблаговременно. Предполагается, что препарат будет помогать при уже развившейся опухоли.

«Появление вакцины, безусловно, станет подспорьем в лечении рака, однако использовать ее можно будет далеко не для всех пациентов и лечить ею будут не все случаи онкозаболеваний. «Прививать» будут только тех, у кого есть соответствующие медицинские показания», — объяснил Каприн.

По словам специалиста, перед применением вакцины нужно будет провести многоцентровые испытания. НМИЦ радиологии выполнит государственное задание по созданию препаратов. Работа проводится с ФГБУ Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН.

Российская разработка успешно прошла доклинические испытания. Набор добровольцев проведут после получения разрешения на проведение первой фазы клинических испытаний. Это определит дальнейшую судьбу вакцины, покажет ее эффективность и выявит недостатки.

Ранее сообщалось, что Мурашко поделился подробностями разработки отечественной вакцины от рака.