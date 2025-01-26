Онколог Романов перечислил неочевидные причины рака глаз

По словам врача-радиотерапевта Дениса Романова, глаз является сложным органом, который состоит сразу из ряда анатомических элементов, что накладывает некоторые сложности на идентификацию развившихся в нем опухолей. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в тканях глаза могут развиваться и доброкачественные, и злокачественные опухоли. Это опухоли кожи век, плоскоклеточный рак, меланома и лимфома могут также поражать конъюнктиву. у детей встречается ретинобластома, ее причиной может быть наличие мутации в гене RB1. В указанном случае опухоль может развиться в обоих глазах.

По мнению медика, о развитии вышеуказанных онкологических образований свидетельствуют нечеткость зрения или частичная или полная его потеря, плавающие мутные участки, тени и темные пятна, повышенная светочувствительность, объемные или плоские образования на коже век или конъюнктиве, изменение формы зрачка, покраснение или отек глаз и прочее.

Он отметил, что среди причин развития злокачественных новообразований на глазах - внешний фактор как чрезмерное воздействие ультрафиолетовым излучением. Помимо этого, свою роль играют хронические инфекции и травмы. При этом однозначных данных, что такие рутинные вещи, как ношение очков или контактных линз, могут как-то увеличить риск развития опухолей глаза, нет.

Ранее онколог Серяков заявил, что ожирение повышает риск развития онкологии на 50%.