Врач Серяков: ожирение повышает риск развития онкологии на 50%

Врач-онколог Александр Серяков в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что избыточный вес серьезно увеличивает шансы развития рака разного типа. Это подтвердили разные исследования.

В первую очередь лишний вес связан с развитием рака толстого кишечника (колоректальный рак), поджелудочной и молочной желез. При этом Серяков подчеркнул, что у мужчин с лишним весом риски повышены на 50%.

На развитие онкологии может повлиять и хроническое воспаление в организме, которое провоцируют вещества цитокины. У людей с лишним весом их много, так как в основном они обитают в жировой ткани. Цитокины создают «благоприятную среду» для роста опухолей, что и провоцирует в конечном итоге разные формы рака.

Кроме того, жир нарушает обмен веществ, повышает уровень глюкозы в крови, усложняет дальнейший сброс веса.

«Ожирение провоцирует острый дефицит гормонов-защитников и создает условия для повреждения слизистой кишечника и роста раковой опухоли. Вот почему я рекомендую полным людям как можно скорее переходить на сбалансированную диету, отказаться от вредных привычек и повысить физическую активность, чтобы вес начал понемногу уходить. Это поможет избежать многих проблем, прежде всего, онкологических заболеваний», — добавил Серяков.

По словам врача, важно чаще обращаться в больницу, обследоваться и поддерживать организм правильным питанием. В этом случае можно снизить риски развития рака, поймать его на ранней стадии и успешно вылечить.

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