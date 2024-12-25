Онколог Шорина дала рекомендации по выбору бюстгальтера

Лифчик является единственным предмет гардероба, который овеян огромным числом мифов. Тем не менее большинство женщин неправильно подбирают его размер, что может привести к отекам, боли в груди и спине. Врач-онколог Марина Шорина рассказала, как правильно выбрать бюстгальтер и каким мифам не следует верить. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, современные бюстгальтеры не могут оказать существенного влияния на форму груди, однако подбирать указанный предмет гардероба необходимо очень тщательно.

Медик добавила, что следует обращать внимание не только на чашечку, то есть сам размер молочной железы, а также обязательно и на обхват грудной клетки, а также высоту до плеча. Бюстгальтер лучше не подбирать самостоятельно, по критериям «удобно – неудобно». Также нужно покупать белье в специализированных магазинах, особенно если речь идет о больших размерах.

По ее мнению, неправильно подобранное белье может привести к застою лимфы, в первую очередь это актуально в предменструальный период, когда состояние женщины характеризуется отеками. Носить бюстгальтер можно столько, сколько комфортно в нем, однако перед сном его лучше снимать.

Ранее врач-гинеколог Ерофеева развеяла миф о вреде бюстгальтера для женщин.