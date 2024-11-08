Врач-гинеколог Ерофеева развеяла миф о вреде бюстгальтера для женщин

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru поставила точку в споре о бюстгальтерах. Специалист объяснила, почему этот предмет женского гардероба не является вредным, а крайне необходим.

Специалист подчеркнула, что бюстгальтер может причинить дискомфорт и вред груди, только если его неправильно выбрать. Женщинам с внушительными формами такой аксессуар крайне необходим для поддержки и предотвращения травм. Кроме того, пышногрудым россиянкам лифчик поможет перераспределить нагрузку с позвоночника на плечи, позволив двигаться и чувствовать себя лучше.

По словам Ерофеевой, важно также не продолжать носить лифчики с торчащими косточками, так как они могут привести к потертостям на коже, фиброзным изменениям и поспособствовать развитию новообразований. Также эксперт рекомендует использовать спортивные бюстгальтеры при физической нагрузке, чтобы защититься от опущения молочных желез и растяжек.

«Бюстгальтер, который мал по размеру, стягивает грудную клетку, приводит к потертостям, сдавливанию сосудов и нервных окончаний, а иногда даже к сдавливанию тканей самой молочной железы. Слишком тесный бюстгальтер также может привести к синдрому верхней апертуры грудной клетки, вызывая боли в плечах и шее, а также онемение в пальцах рук», — отметила врач.

Грудь должна быть слегка приподнята и иметь опору. Врач подчеркнула, что совсем отказываться от белья нельзя, но можно устраивать передышки в рамках дома.

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