Онколог Воротников опроверг опасность продуктов с ГМО для здоровья

Широко распространение мнение, что продукты, содержащие ГМО, опасны для здоровья и даже могут спровоцировать развитие рака.

Генно-модифицированными организмами называют те, чьи ДНК были изменены с помощью генной инженерии. Данный способ позволяет улучшить свойства сельскохозяйственных растений, животных и микроорганизмов.

Но организм человека не может «прицепить» чужое ДНК, он их просто отвергнет, пояснил в интервью изданию «Клопс» врач-онколог, маммолог и хирург Владимир Воротников.

В нашем организме генно-модифицированные продукты перевариваются, а то, что не расщепляется, выводится естественным путем. По словам Воротников, даже употребление ГМО-яблока менее опасно для здоровья, чем чистой водки, для изготовления которой использовались натуральное зерно и артезианская вода.

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