Онколог Загаштоков назвал типы женщин, которым угрожает рак шейки матки
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По словам врача-онколога Аслана Загаштокова, в группе риска по заболеваемости раком шейки матки находятся женщины с вирусом папилломы 16-го и 18-го типов. Об этом сообщило NEWS.ru.
Он подчеркнул, что молодым женщинам необходимо регулярно посещать гинеколога, проходить обследования, брать мазки, делать ПАП-тесты.
По мнению медика, важнопроводить направленное наснижениетитра вируса папилломы лечение, а также лечиться, если на шейке матки появились изменения.
Он подчеркнул, чтопредотвратить заболевание сложно.
Ранее гинеколог Алексей Муравлев определил поражающий женщин после 35 лет «тихий рак».