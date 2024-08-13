Онколог Загаштоков определил ключевой тревожный симптом рака шейки матки

По словам врача-онколога Аслана Загаштокова, рак шейки матки на начальных стадиях может протекать бессимптомно. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он уточнил, что ключевыми признаками такого вида онкологического заболевания являются кровянистые выделения из половых органов независимо от менструального цикла.

По мнению медика, чаще всего рак шейки матки проявляется именно на поздних стадиях. В связи с чем при наличии кровянистых выделений из мочеполовых путей, которые никак не связаны с менструальным циклом, в том числе и появляющиеся после полового акта, необходимо срочно обращаться к гинекологу.

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