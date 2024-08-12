Теледоктор Мясников перечислил способы решения проблемы дефицита препаратов от онкологии

Жители нашей страны бьют тревогу на фоне недостатка рецептурных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний и диабета в отечественных аптеках. Телеведущий, заслуженный врач РФ Александр Мясников дал оценку сложившейся ситуации. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, онкологические больные в нашей стране обеспечиваются лекарствами бесплатно, а также ассортимент у данных препаратов всегда весьма значительный. В силу ряда факторов случаются перебои, однако дружественные страны всегда приходят на помощь.

Теледоктор добавил, что недостаток лекарственных препаратов является критичным, поскольку на данный момент на операцию необходимы одни препараты, для химиотерапии - другие и для радиации - третьи.

По его мнению, в нашей стране имеется своя внутренняя законодательная база, разрешившая выпускать данные лекарственные препараты без соответствующих проволочек.

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