Онкология или дивертикулез: врач рассказала, чем болен Николай Дроздов

Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов в очередной раз оказался в больнице, о чем сообщает издание «МК». По мнению врача-терапевта Ольги Крохалевой, ученый мог столкнуться с опасными заболеваниями, если брать в расчет данные, которыми Дроздов делился с журналистами ранее.

Некоторые из симптомов, озвученных самим путешественником, указывают на одно из страшнейших заболеваний — раковую опухоль. В этом случае надежды на позитивный исход практически нет.

«Вариантов два. Первый, с учетом возраста, это онкология кишечника. Тогда прогноз неблагоприятный. Выявленные изменения в анализах крови — это может быть анемия, свидетельствующая об онкологии», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако существует и другая версия, которая тоже соответствует данным о предыдущих госпитализациях ученого, и даже косвенно подтверждается наличием у него некоторых проблем со здоровьем. Болезнь все равно является достаточно тяжелой, но не грозит жизни народного любимца.

«Изменения в крови также могут говорить о наличии воспалительного процесса. Есть такое понятие, как дивертикулярная болезнь кишечника. Это хроническое заболевание, при котором на стенках кишечника образуются те самые мешкообразные выпячивания, на которые Дроздов жаловался ранее. Они проходят через мышечный слой в слабых местах, где располагаются сосуды. Возможно воспаление таких образований. В этом случае прогноз будет благоприятный, и всеми любимый Николай Николаевич поправится», — отметила собеседница.

Ранее хирург назвал виды рака, грозящие курильщикам.