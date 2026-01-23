Опасная экономия: как контрафактные провода и зарядки повышают риск пожара в доме

Эксперт предупредил о скрытых рисках, связанных с привычкой постоянно держать зарядное устройство подключенным к розетке. Несмотря на то что современные сертифицированные адаптеры спроектированы с большим запасом прочности и имеют защиту от перегрева, частое нахождение под напряжением приводит к их постепенному износу, передает «Газета.Ru».

По словам научного сотрудника РТУ МИРЭА Андрея Елшина, даже оригинальные зарядки в режиме холостого хода потребляют небольшое количество энергии (около 0,2–0,3 Вт), что вызывает микроциклы нагрева и охлаждения внутренних компонентов. Со временем это приводит к деградации электролитических конденсаторов, увеличению тока утечки и повышает риск выхода устройства из строя.

Главную опасность, по мнению специалиста, представляют контрафактные зарядные устройства и кабели, которые не проходят сертификацию и лишены базовых элементов защиты. Использование таких дешевых аналогов в сочетании со старой электропроводкой, поврежденными розетками или некачественными проводами многократно повышает риск короткого замыкания и даже возгорания.

Елшин подчеркивает, что «слабым звеном» часто становится именно провод: поврежденная изоляция, плохой контакт в разъеме или горючий материал создают прямую угрозу безопасности.

Эксперт рекомендует приобретать только сертифицированные аксессуары от проверенных производителей, регулярно проверять состояние розеток и вилок на предмет перегрева, а также полностью отключать устройства от сети во время длительного отсутствия или грозы.

